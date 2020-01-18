Шахтер хочет пригласить спортивного директора Фиорентины

Чемпионы Украины ведут переговоры с Даниэле Праде

  • 18.01.2020 11:24
  • 2163 просмотра
  • 8 комментариев
Шахтер хочет пригласить спортивного директора Фиорентины
© twitter.com/ACFFiorentinaEN. Даниэле Праде (справа)

«Шахтер» ведет переговоры со спортивным директором «Фиорентины» Даниэле Праде. Представитель «Горняков» уже встретился с 52-летним итальянским специалистом.

Чемпионы Украины хотят, чтобы Праде приступил к работе в новом для себя клубе летом 2020 года, когда истечет его контракт с «Фиорентиной».

Праде является спортивным директором «Фиорентины» с 2012 года. Ранее он также работал в «Роме», «Удинезе», «Сампдории» и других итальянских клубах.

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Источник — TMW

(10 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 12:39
    0
    Иван Грозный, 18.01.2020 12:32
    Бессонов.А кто спортивный директор сейчас шахтера?
    Незнаю.. наверно должность вакантна, с учетом данной новости
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 18.01.2020 12:32
    -1
    AK_228, 18.01.2020 12:26
    А кто спортивный директор динамы!?
    Бессонов.А кто спортивный директор сейчас шахтера?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 12:27
    -1
    Trasher311987, 18.01.2020 11:45
    Фиалки внизу идут таблицы.
    Неужели бразильский вектор будет меняться??))
    А как первое предложение сочетается со вторым!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 12:26
    0
    А кто спортивный директор динамы!?
    Ссылка
    Special2
      Special2, 18.01.2020 11:51
    +2
    Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 11:27
    это мы чо палкина больше никогда не увидим?
    Палкин генеральный директор, а Праде спортивный
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 11:45
    -6
    Фиалки внизу идут таблицы.
    Неужели бразильский вектор будет меняться??))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 11:27
    -5
    это мы чо палкина больше никогда не увидим?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 11:27
    +1
    Умное и хорошее назначение,если это не утка
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    Special2
      Special2, 18.01.2020 11:51
    +2
    Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 11:27
    это мы чо палкина больше никогда не увидим?
    Палкин генеральный директор, а Праде спортивный
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 11:27
    +1
    Умное и хорошее назначение,если это не утка
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 12:39
    0
    Иван Грозный, 18.01.2020 12:32
    Бессонов.А кто спортивный директор сейчас шахтера?
    Незнаю.. наверно должность вакантна, с учетом данной новости
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 12:26
    0
    А кто спортивный директор динамы!?
    Ссылка
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