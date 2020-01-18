Шахтер хочет пригласить спортивного директора Фиорентины

«Шахтер» ведет переговоры со спортивным директором «Фиорентины» Даниэле Праде. Представитель «Горняков» уже встретился с 52-летним итальянским специалистом.

Чемпионы Украины хотят, чтобы Праде приступил к работе в новом для себя клубе летом 2020 года, когда истечет его контракт с «Фиорентиной».

Праде является спортивным директором «Фиорентины» с 2012 года. Ранее он также работал в «Роме», «Удинезе», «Сампдории» и других итальянских клубах.