Мехелен – Стандард – 2:3. Видео голов и обзор матча

В очередном матче чемпионата Бельгии по футболу «Мехелен» на своем поле проиграл команде «Стандард» со счетом 2:3.
Голы забили: Де Камарго, 50, 73 – Амалла, 45+2, Лайфис, 69, Авентати, 88.
Смотрите видео голов и обзор матча «Мехелен» – «Стандард» – 2:3.
Лучшие моменты матча Мехелен - Стандард
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Авенатти (Стандард).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Игор де Камарго (Мехелен).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Константинос Лайфис (Стандард).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Игор де Камарго (Мехелен).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Селим Амалла (Стандард).
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Источник — Sport.ua
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