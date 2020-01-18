Н.Киченок / Мирза – Пен Шуай / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча парного разряда в Хобарте

  • 18.01.2020 00:23
  • 277 просмотров
  • 1 комментарий
Н.Киченок / Мирза – Пен Шуай / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© TennisUA. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в финале парного разряда на турнире WTA в Хобарте.
 
Вместе с Саней Мирзой из Индии украинка в решающем матче будет противостоять китайской паре Пен Шуай / Чжан Шуай.
 
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA в Хобарте. Начало ожидается примерно в 05:30 по Киеву.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    karimovaleks
    online
    karimovaleks, 18.01.2020 01:25
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
    karimovaleks
    online
    karimovaleks, 18.01.2020 01:25
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
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