Н.Киченок / Мирза – Пен Шуай / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в финале парного разряда на турнире WTA в Хобарте.

Вместе с Саней Мирзой из Индии украинка в решающем матче будет противостоять китайской паре Пен Шуай / Чжан Шуай.

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA в Хобарте. Начало ожидается примерно в 05:30 по Киеву.