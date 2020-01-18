Н.Киченок / Мирза – Пен Шуай / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в финале парного разряда на турнире WTA в Хобарте.
Вместе с Саней Мирзой из Индии украинка в решающем матче будет противостоять китайской паре Пен Шуай / Чжан Шуай.
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA в Хобарте. Начало ожидается примерно в 05:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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