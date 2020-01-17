Хетафе в гостях нанес разгромное поражение Леганесу и вышел на 5-е место

17 января стартовал 20-й тур испанской Ла Лиги. «Хетафе» в гостях нанес разгромное поражение «Леганесу». Все три гола были забиты в первом тайме.

Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 40 очков), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Хетафе» (33), «Реал Сосьедад», «Валенсия» (по 31).

Ла Лига. 20-й тур

«Леганес» – «Хетафе» – 0:3

Голы: Кабрера, 12, Ньом, 21, Мата, 33.

«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сильва, Бустинса, Родригес, Тарин (Ресио, 46), Рубен Перес, Меса (Арнаис, 57), Оскар Родригес (Руибаль, 77), Каррильо, Брэйтуэйт. «Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Этебо, 31), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Фажр, 89), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Дуро, 84), Мата. Предупреждения: Ньом, 15. Меса, 53. Брэйтуэйт, 56. Максимович, 64. Арнаис, 66. Мата, 72. Ресио, 76. Сильва, 90+1. Рубен Перес, 90+1. Суарес, 90+7. Судья: Эстрада Фернандес. Леганес. Стадион «Бутарке».

Турнирная таблица Ла Лиги