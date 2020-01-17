Хетафе в гостях нанес разгромное поражение Леганесу и вышел на 5-е место

Ла Лигу возглавляют «Барселона» и «Реал», далее идут «Атлетико» и «Севилья»

  • 17.01.2020 23:59
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Хетафе в гостях нанес разгромное поражение Леганесу и вышел на 5-е место
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17 января стартовал 20-й тур испанской Ла Лиги. «Хетафе» в гостях нанес разгромное поражение «Леганесу». Все три гола были забиты в первом тайме.
 
Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 40 очков), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Хетафе» (33), «Реал Сосьедад», «Валенсия» (по 31).
 
Ла Лига. 20-й тур
 
«Леганес» – «Хетафе» – 0:3
 
Голы: Кабрера, 12, Ньом, 21, Мата, 33.
 
«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сильва, Бустинса, Родригес, Тарин (Ресио, 46), Рубен Перес, Меса (Арнаис, 57), Оскар Родригес (Руибаль, 77), Каррильо, Брэйтуэйт.
 
«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Этебо, 31), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Фажр, 89), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Дуро, 84), Мата.
 
Предупреждения: Ньом, 15. Меса, 53. Брэйтуэйт, 56. Максимович, 64. Арнаис, 66. Мата, 72. Ресио, 76. Сильва, 90+1. Рубен Перес, 90+1. Суарес, 90+7.
 
Судья: Эстрада Фернандес.
 
Леганес. Стадион «Бутарке».
 
 
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Источник — Sport.ua

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