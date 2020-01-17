В субботу, 18-го января, лондонский «Арсенал» примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Арсенал» сейчас переживает трудные времена. Сезон у «канониров» откровенно не задался. 19-го декабря Микель Артета официально занял пост главного тренера «канониров», но 37-летнему специалисту пока что приходится очень тяжело. В последних пяти матчах в АПЛ при Артете «Арсенал» добыл всего одну победу, трижды сыграв вничью и один раз проиграв. После 22-х сыгранных туров лондонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 29-31.

А вот у «Шеффилда» все складывается довольно неплохо. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 24-21. Из семи последних поединков в АПЛ «Шеффилд» выиграл четыре.

Несмотря ни на что, букмекеры считают именно «Арсенал» фаворитом будущего поединка. На победу «канониров» дают «коэффициент» 1,9. На победу «Шеффилд Юнайтед» дают приблизительно 4,5. Ничья оценивается коэффициентом 3,6.

Тем не менее, «Арсеналу» придется приложить максимум усилий, чтобы добыть победу в этом поединке. «Шеффилд» не так много забивает, но мало пропускает — всего 21 мяч. Меньше «Шеффилда» пропускает только «Ливерпуль» (14 мячей), столько же — «Лестер». Чтобы взломать оборону гостей, «канонирам» придется хорошенько постараться. Но «Арсенал» вполне способен собрать волю в кулак и добыть такую важную для клуба победу.

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Лено — Мейтленд-Найлз, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака, Пепе, Озил, Мартинелли, Ляказетт.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон — Бэшем, Иган, О’Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс, Макберни, Муссе.

Не сыграют: Чеймберс, Тирни, Торрейра, Обамеянг.

18 января, суббота