После назначения Жозе Моуриньо в «Тоттенхэм», казалось, дела лондонской команды идут на поправку. В чемпионате Англии из середины таблицы «Тоттенхэм» начал подбираться к топ-4, и возвращение в Лигу чемпионов не выглядело невозможным. Однако затем последовал спад, который завершился 4 матчами без побед, в том числе поражениями в АПЛ от «Саутгемптона» и «Ливерпуля».

В итоге команда Моуриньо откатилась на 8-е место АПЛ, а отставание от зоны ЛЧ увеличилось до 9 пунктов. Благо для португальского наставника, впереди еще почти половина чемпионата, поэтому задача выхода в главный еврокубок вполне достижима. Тем более, что клуб зимой, в отличие от последних лет, уже проявил активность и подписал хавбека Жедсона Фернандеша. Пока в аренду, но у клуба будет возможность выкупить контракт 21-летнего игрока за 50 миллионов евро.

Моуриньо отметил, что новичок дебютирует в ближайшем матче.

Соперником «Тоттенхэма» будет «Уотфорд», который завис над зоной вылета, однако «Шершни» постепенно исправляют ситуацию. Команда не проигрывает в 6-ти последних встречах, в том числе обыграв «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», поэтому легко лондонцам в очередном туре точно не будет.

18 января, суббота