Уотфорд - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Моуриньо пытается вернуться в топ-4 АПЛ

  • 18.01.2020 08:40
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Уотфорд - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/SpursOfficial

После назначения Жозе Моуриньо в «Тоттенхэм», казалось, дела лондонской команды идут на поправку. В чемпионате Англии из середины таблицы «Тоттенхэм» начал подбираться к топ-4, и возвращение в Лигу чемпионов не выглядело невозможным. Однако затем последовал спад, который завершился 4 матчами без побед, в том числе поражениями в АПЛ от «Саутгемптона» и «Ливерпуля».

В итоге команда Моуриньо откатилась на 8-е место АПЛ, а отставание от зоны ЛЧ увеличилось до 9 пунктов. Благо для португальского наставника, впереди еще почти половина чемпионата, поэтому задача выхода в главный еврокубок вполне достижима. Тем более, что клуб зимой, в отличие от последних лет, уже проявил активность и подписал хавбека Жедсона Фернандеша. Пока в аренду, но у клуба будет возможность выкупить контракт 21-летнего игрока за 50 миллионов евро.

Моуриньо отметил, что новичок дебютирует в ближайшем матче.

Соперником «Тоттенхэма» будет «Уотфорд», который завис над зоной вылета, однако «Шершни» постепенно исправляют ситуацию. Команда не проигрывает в 6-ти последних встречах, в том числе обыграв «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», поэтому легко лондонцам в очередном туре точно не будет.

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18 января, суббота
 
«Уотфорд» — «Тоттенхэм»
Уотфорд. Стадион «Викарейдж Роуд». Начало - в 14:30
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Прогноз Sport.ua — 1:1

 

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Источник — Sport.ua

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