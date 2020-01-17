Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не сказал бы, что Шевченко уже топ-тренер»

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский оценил работу тренера национальной команды Андрея Шевченко, который вывел сборную на Евро-2020.
«Я бы не сказал, что Шевченко уже топовый тренер. Я бы сказал, что он готовится им стать. Надеюсь, что станет. Но с таким уровнем футболистов - все играют в Европе, на ведущих ролях. Он подсказывает, но игроки сами знают, что делать. Они техничные, все с мячом. Никто не боится».
«Тот же Руслан Малиновский - я считаю, будущее украинского футбола. Андрей Николаевич подсказывает. Тут подсказка, там подсказка. Он создал атмосферу в команде».
«Очень приятно смотреть на эту команду. Он собрал этот коллектив, вопросов нет», - сказал Милевский.
Игрок провел за сборную Украины 50 матчей и забил 8 голов.
Источник — Вацко Light
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Я бы тоже не сказал, что этот нападающий был ТОП в сборной (с такой-то статистикой).
Не їм, а ним.
Не їм, а ним.
Звичайно, складно недооцінити вклад помічників Шеви, але для мене, як вболівальника- це один тренерський штаб і після попередників, які працювали з тими ж гравцями, вважаю, що штаб - ТОП
Звичайно, складно недооцінити вклад помічників Шеви, але для мене, як вболівальника- це один тренерський штаб і після попередників, які працювали з тими ж гравцями, вважаю, що штаб - ТОП
Не їм, а ним.
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Я бы тоже не сказал, что этот нападающий был ТОП в сборной (с такой-то статистикой).
Не їм, а ним.
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