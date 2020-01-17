Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не сказал бы, что Шевченко уже топ-тренер»

Но игроку нравится игра национальной команды

  • 17.01.2020 18:33
  • 2720 просмотров
  • 7 комментариев
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не сказал бы, что Шевченко уже топ-тренер»
© ffu.ua

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский оценил работу тренера национальной команды Андрея Шевченко, который вывел сборную на Евро-2020.

«Я бы не сказал, что Шевченко уже топовый тренер. Я бы сказал, что он готовится им стать. Надеюсь, что станет. Но с таким уровнем футболистов - все играют в Европе, на ведущих ролях. Он подсказывает, но игроки сами знают, что делать. Они техничные, все с мячом. Никто не боится».

«Тот же Руслан Малиновский - я считаю, будущее украинского футбола. Андрей Николаевич подсказывает. Тут подсказка, там подсказка. Он создал атмосферу в команде».

«Очень приятно смотреть на эту команду. Он собрал этот коллектив, вопросов нет», - сказал Милевский.

Игрок провел за сборную Украины 50 матчей и забил 8 голов.

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Источник — Вацко Light

(10 голосов)

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Комментарии
    dima.krot
      dima.krot, 17.01.2020 19:49
    0
    Игрок провел за сборную Украины 50 матчей и забил 8 голов.
    ---------------------
    Я бы тоже не сказал, что этот нападающий был ТОП в сборной (с такой-то статистикой).
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 17.01.2020 19:39
    +1
    coba777, 17.01.2020 18:56
    "Я б сказав, що він готується їм стати".
    Не їм, а ним.
    це так адміни переклали,не пишу які вони ,бо забанять
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    Trollface
      Trollface, 17.01.2020 19:06
    -3
    Лучше бы молчал. Топ игрок беларуси
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    dd dent
      dd dent, 17.01.2020 18:57
    0
    время покажет, очень скоро, но в сборной пока получается неплохо
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    coba777
      coba777, 17.01.2020 18:56
    0
    "Я б сказав, що він готується їм стати".
    Не їм, а ним.
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    spqr-te
      spqr-te, 17.01.2020 18:54
    +4
    А я думаю, що справа якраз в тактиці, а не «тут підкаже, там підкаже»
    Звичайно, складно недооцінити вклад помічників Шеви, але для мене, як вболівальника- це один тренерський штаб і після попередників, які працювали з тими ж гравцями, вважаю, що штаб - ТОП
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    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 18:37
    -1
    Молодец Милевский,всё правильно и по делу,Леоненко нервно курит в сторонке
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    spqr-te
    online
      spqr-te, 17.01.2020 18:54
    +4
    А я думаю, що справа якраз в тактиці, а не «тут підкаже, там підкаже»
    Звичайно, складно недооцінити вклад помічників Шеви, але для мене, як вболівальника- це один тренерський штаб і після попередників, які працювали з тими ж гравцями, вважаю, що штаб - ТОП
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 17.01.2020 19:39
    +1
    coba777, 17.01.2020 18:56
    "Я б сказав, що він готується їм стати".
    Не їм, а ним.
    це так адміни переклали,не пишу які вони ,бо забанять
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 17.01.2020 19:49
    0
    Игрок провел за сборную Украины 50 матчей и забил 8 голов.
    ---------------------
    Я бы тоже не сказал, что этот нападающий был ТОП в сборной (с такой-то статистикой).
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 17.01.2020 18:57
    0
    время покажет, очень скоро, но в сборной пока получается неплохо
    Ссылка
    coba777
      coba777, 17.01.2020 18:56
    0
    "Я б сказав, що він готується їм стати".
    Не їм, а ним.
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