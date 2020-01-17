Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не сказал бы, что Шевченко уже топ-тренер»

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский оценил работу тренера национальной команды Андрея Шевченко, который вывел сборную на Евро-2020.

«Я бы не сказал, что Шевченко уже топовый тренер. Я бы сказал, что он готовится им стать. Надеюсь, что станет. Но с таким уровнем футболистов - все играют в Европе, на ведущих ролях. Он подсказывает, но игроки сами знают, что делать. Они техничные, все с мячом. Никто не боится».

«Тот же Руслан Малиновский - я считаю, будущее украинского футбола. Андрей Николаевич подсказывает. Тут подсказка, там подсказка. Он создал атмосферу в команде».

«Очень приятно смотреть на эту команду. Он собрал этот коллектив, вопросов нет», - сказал Милевский.

Игрок провел за сборную Украины 50 матчей и забил 8 голов.