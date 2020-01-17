Сезон УПЛ возобновится 22-го февраля

УПЛ опубликовала даты и время старта матчей 19-го и 20-го туров чемпионата Украины. Этими турами возобновится сезон после зимней паузы.
19-й тур
22-е февраля
Мариуполь - Заря 14:00
Карпаты - Днепр-1 14:00
Олимпик - Львов 17:00
23-е февраля
Александрия - Колос 14:00
Динамо - Ворскла 17:00
Шахтер - Десна 17:00
20-й тур
29-е февраля
Львов - Александрия 14:00
Десна - Мариуполь 14:00
Днепр-1 - Динамо 17:00
1-е марта
Колос - Карпаты 14:00
Заря - Олимпик 14:00
Ворскла - Шахтер 17:00
Источник — УПЛ
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