Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Новичок Динамо Каргбо напоминает мне Мбокани»

Игрок рассчитывает, что молодой форвард покажет себя

  • 17.01.2020 14:40
  • 2763 просмотра
  • 3 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Новичок Динамо Каргбо напоминает мне Мбокани»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский оценил новичка команды Ибрагима Каргбо. Форвард начал работу с командой на сборе в Турции.

- На сбор отправились игроки молодежной команды, есть и новичок. Какой микроклимат в команде?
- Все хорошо, молодым помогаем, общаемся с ними. Да они и сами понимают, в какую команду они попали, поэтому все делают на максимуме. Молодцы, вопросов к ним нет, стараются. Не всегда и у нас все получается. После недели тяжелой работы в Киеве здесь мы приступили к работе с мячом, и, естественно, у всех есть ошибки - и у молодых игроков, и у более опытных. Мы все другу другу помогаем, ведь все работаем на один результат.

- Какие впечатления от новичка команды, Ибрагима Каргбо?
- Мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в “Динамо” будущее.

- Свою результативность он намерен проявить в контрольных матчах?
- Нужно понимать, что на сборах матчи проводятся на фоне усталости, и не всегда удается показать в них свои лучшие качества. Он должен все показать уже 22 февраля, когда будет первая официальная игра. Тогда уже и нагрузки будут меньше, и физическая форма будет оптимальной. А во время сбора нагрузки большие, усталость накапливается, и, конечно, может не все получается.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    sv40sv
      sv40sv, 17.01.2020 14:59
    +2
    Преждевременно сейчас разбрасываться комплиментами. Официальные игры покажут в какой форме новичок, сможет ли он найти взаимопонимание на поле со своими игроками.
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 14:55
    -1
    - Какие впечатления от новичка команды, Ибрагима КаргбоФоса?
    - Думаю, его ждет в “Динамо” лавочка.
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    shevsen
      shevsen, 17.01.2020 14:48
    0
    Проснись...
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    sv40sv
      sv40sv, 17.01.2020 14:59
    +2
    Преждевременно сейчас разбрасываться комплиментами. Официальные игры покажут в какой форме новичок, сможет ли он найти взаимопонимание на поле со своими игроками.
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    shevsen
      shevsen, 17.01.2020 14:48
    0
    Проснись...
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