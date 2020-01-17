Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Новичок Динамо Каргбо напоминает мне Мбокани»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский оценил новичка команды Ибрагима Каргбо. Форвард начал работу с командой на сборе в Турции.

- На сбор отправились игроки молодежной команды, есть и новичок. Какой микроклимат в команде?

- Все хорошо, молодым помогаем, общаемся с ними. Да они и сами понимают, в какую команду они попали, поэтому все делают на максимуме. Молодцы, вопросов к ним нет, стараются. Не всегда и у нас все получается. После недели тяжелой работы в Киеве здесь мы приступили к работе с мячом, и, естественно, у всех есть ошибки - и у молодых игроков, и у более опытных. Мы все другу другу помогаем, ведь все работаем на один результат.



- Какие впечатления от новичка команды, Ибрагима Каргбо?

- Мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в “Динамо” будущее.



- Свою результативность он намерен проявить в контрольных матчах?

- Нужно понимать, что на сборах матчи проводятся на фоне усталости, и не всегда удается показать в них свои лучшие качества. Он должен все показать уже 22 февраля, когда будет первая официальная игра. Тогда уже и нагрузки будут меньше, и физическая форма будет оптимальной. А во время сбора нагрузки большие, усталость накапливается, и, конечно, может не все получается.