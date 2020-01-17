Форвард Барселоны переедет в Португалию

19-летний испанский форвард «Барселоны Б» Абель Руис продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».
В текущем сезоне Руис провел за «Барселону Б» 17 матчей, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Абеля с каталонским клубом рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3 миллиона.
В активе Руиса 3 матча в составе сборной Испании U-21.
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Источник — Mundo Deportivo
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