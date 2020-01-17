ФОТО. Свитолина похвасталась необычным нарядом

Украинская теннисистка приняла участие в съемке для Nike

  • 17.01.2020 12:17
  • 3136 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Свитолина похвасталась необычным нарядом
© Instagram. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поучаствовала в съемке для Nike в австралийском Мельбурне.

«Захватывающий день съемок с Nike и Кэсси Бирнсом (известным дизайнером — прим. ред.)», — написала Свитолина в Instagram, комментируя свое фото в необычном наряде.

В первом круге Australian Open Свитолина (№5 WTA) сыграет с британкой Кэти Бултер (№317 WTA). Поединок состоится во вторник, 21-го января.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exciting day filming with @nikecourt and @cassbyrnes 🤩 📸📽🎞

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    peluita
      peluita, 17.01.2020 13:05
    0
    меряет пока налазит
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 17.01.2020 12:53
    0
    Да уж. Ястремская в финал выходит, а Свитолина, проиграв первый же матч наряды меряет...
    Ссылка
    peluita
      peluita, 17.01.2020 13:05
    0
    меряет пока налазит
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 17.01.2020 12:53
    0
    Да уж. Ястремская в финал выходит, а Свитолина, проиграв первый же матч наряды меряет...
    Ссылка
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