ФОТО. Свитолина похвасталась необычным нарядом

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поучаствовала в съемке для Nike в австралийском Мельбурне.

«Захватывающий день съемок с Nike и Кэсси Бирнсом (известным дизайнером — прим. ред.)», — написала Свитолина в Instagram, комментируя свое фото в необычном наряде.

В первом круге Australian Open Свитолина (№5 WTA) сыграет с британкой Кэти Бултер (№317 WTA). Поединок состоится во вторник, 21-го января.