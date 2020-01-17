ФОТО. Свитолина похвасталась необычным нарядом

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поучаствовала в съемке для Nike в австралийском Мельбурне.
«Захватывающий день съемок с Nike и Кэсси Бирнсом (известным дизайнером — прим. ред.)», — написала Свитолина в Instagram, комментируя свое фото в необычном наряде.
В первом круге Australian Open Свитолина (№5 WTA) сыграет с британкой Кэти Бултер (№317 WTA). Поединок состоится во вторник, 21-го января.
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Источник — Instagram
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