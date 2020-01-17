ФОТО. Роналду и Месси попали в топ-10 высокооплачиваемых спортсменов 2010-х

Авторитетный портал Transfermarkt на основе данных Forbes составил рейтинг из десяти наиболее высокооплачиваемых спортсменов 2010-х годов.

В расчет принимался суммарный доход, который смогли получить спортсмены за минувшее десятилетие.

В итоге в топ-10 попали лишь два футболиста – португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Первый сумел заработать 717 миллионов евро, второй – 673 миллиона.

Лидером же рейтинга оказался боксер Флойд Мейвезер, который заработал в 2010-х 820 миллионов евро.