Ньюкасл нацелился на Лазаро

23-летний правый вингер «Интера» Валентино Лазаро может перейти в английский «Ньюкасл» уже этой зимой.
Лазаро защищает цвета «Интера» после перехода из «Герты» летом 2019-го года. Но постоянной игровой практики в миланском клубе футболист не имеет. В текущем сезоне Лазаро провел за «Интер» всего 11 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.
Контракт Лазаро с «Интером» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €19 миллионов.
В активе Лазаро 28 матчей за сборную Австрии по футболу, где он забил 3 мяча.
Источник — Gazzetta dello Sport
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