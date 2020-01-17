Йожеф САБО: «Главная интрига УПЛ — борьба за второе место»

Специалист поделился ожиданиями от весенней части чемпионата Украины

  • 17.01.2020 10:53
  • 743 просмотра
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «Главная интрига УПЛ — борьба за второе место»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо считает, что главной интригой весенней части чемпионата Украины станет борьба за второе место.

«У той же «Зари» хорошая команда, с прекрасным тренером. Они как раз играют в тот футбол, о котором я говорю. Не засиживаются в обороне, смело атакуют. У них игровая дисциплина на очень высоком уровне. Плюс хорошие физические данные. Чего, в свою очередь, не хватает динамовцам. Кроме того, не стоит забывать о «Десне» и «Александрии». Уверен, борьба за второе место будет очень интересной», — отметил Сабо.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 17.01.2020 12:07
    0
    ставлю на полиграфов-стабильная команда без массы арендованых игроков и опытным тренером
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 17.01.2020 11:59
    0
    Росте наш чемпіонат!!! Раніше боротьба була за 3-тє місце,тепер боротьба іде за 2-ге!!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 17.01.2020 12:07
    0
    ставлю на полиграфов-стабильная команда без массы арендованых игроков и опытным тренером
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 17.01.2020 11:59
    0
    Росте наш чемпіонат!!! Раніше боротьба була за 3-тє місце,тепер боротьба іде за 2-ге!!!!
    Ссылка
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