Йожеф САБО: «Главная интрига УПЛ — борьба за второе место»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо считает, что главной интригой весенней части чемпионата Украины станет борьба за второе место.

«У той же «Зари» хорошая команда, с прекрасным тренером. Они как раз играют в тот футбол, о котором я говорю. Не засиживаются в обороне, смело атакуют. У них игровая дисциплина на очень высоком уровне. Плюс хорошие физические данные. Чего, в свою очередь, не хватает динамовцам. Кроме того, не стоит забывать о «Десне» и «Александрии». Уверен, борьба за второе место будет очень интересной», — отметил Сабо.