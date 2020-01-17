Дмитрий СЕЛЮК: «Суркис — молодец. Болеет за футбол, вкладывает деньги»

Известный агент рассыпался в похвалах президенту киевского «Динамо»

  • 17.01.2020 10:38
  • 1311 просмотров
  • 7 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «Суркис — молодец. Болеет за футбол, вкладывает деньги»
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих взаимоотношениях с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом.

– Все переговоры вы ведете напрямую с Игорем Суркисом? Ему вы предлагаете футболистов?
– Почему же? Я также общаюсь с людьми, которые занимаются именно футболистами. Они их сначала просматривают, и затем идет определенный такой вот момент.

– А как вы опишете ваши отношения с Игорем Суркисом? Как давно вы знакомы?
– Да мы знакомы уже 20 или 30 лет, не знаю. Суркис — молодец. Реально болеет за футбол, вкладывает свои деньги. Это похвально. Его можно только поблагодарить, как и многих других владельцев. В частности, Ахметова. Благодаря этим двум клубам Украина на плаву в еврокубках.

– Как часто вы общаетесь с Суркисом?
– Не замечаю таких моментов. Общаемся и все. Достаточно часто, наверное.

– Возможно этого общения стало больше после вашего переезда в Монако?
– Что значит «после моего переезда»? Я как жил в Монако, так и живу. Просто я живу в Барселоне, а в Монако я бываю летом — так я живу уже более 20 лет.

И мне не надо там видеться с Суркисом. Когда надо, я могу с ним увидеться где-нибудь. Если что, то позвонил. Если надо, то встретились. Это все для чего вы спрашиваете, я не понимаю? Это такая важная информация, как я общаюсь с Суркисом?

– Пытаюсь понять, как все это работает. Болельщикам этого не знают.
– Нет, ну а что? Конечно, я вижусь с Суркисом. Так я со всеми вижусь, кого мне надо видеть. И все видятся со мной, кому надо. Это нормально.

– Суркис — хороший футбольный менеджер?
– Хороший.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 17.01.2020 12:08
    0
    а я-Селюк имею Суркиса как хочу своими игрочеллами
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 17.01.2020 11:43
    0
    Що значить підпписати селюковського гравця-Суркіс хороший!!! Цікаво а хто ж тоді в Динамо хреновий? Тільки тренер???Так не буває!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.01.2020 11:30
    +3
    Суркис - самый честный, порядочный и патриотичный футбольный человек в Украине. В этом даже никто не сомневается.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 11:12
    0
    Trasher311987, 17.01.2020 11:09
    Динамо может получить бонус хороший. Если Суркисы через суд Лондона отсудят у Петра Алексеевича 140 млн. Евро.
    Это так между прочим.
    Это говорит о чём? О том какой менеджер ИМС? По-моему, нет, это не о футболе
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 17.01.2020 11:11
    +4
    – Суркис — хороший футбольный менеджер?
    – Хороший.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 11:10
    +5
    Суркис — хороший футбольный менеджер?
    – Хороший.
    ______________
    Ага, самый лучший. Он не нарушает коммерческие интересы Селюка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 11:09
    -3
    Динамо может получить бонус хороший. Если Суркисы через суд Лондона отсудят у Петра Алексеевича 140 млн. Евро.
    Это так между прочим.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 11:10
    +5
    Суркис — хороший футбольный менеджер?
    – Хороший.
    ______________
    Ага, самый лучший. Он не нарушает коммерческие интересы Селюка
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 17.01.2020 11:11
    +4
    – Суркис — хороший футбольный менеджер?
    – Хороший.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.01.2020 11:30
    +3
    Суркис - самый честный, порядочный и патриотичный футбольный человек в Украине. В этом даже никто не сомневается.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 17.01.2020 12:08
    0
    а я-Селюк имею Суркиса как хочу своими игрочеллами
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 17.01.2020 11:43
    0
    Що значить підпписати селюковського гравця-Суркіс хороший!!! Цікаво а хто ж тоді в Динамо хреновий? Тільки тренер???Так не буває!!!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 11:12
    0
    Trasher311987, 17.01.2020 11:09
    Динамо может получить бонус хороший. Если Суркисы через суд Лондона отсудят у Петра Алексеевича 140 млн. Евро.
    Это так между прочим.
    Это говорит о чём? О том какой менеджер ИМС? По-моему, нет, это не о футболе
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности