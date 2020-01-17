Дмитрий СЕЛЮК: «Суркис — молодец. Болеет за футбол, вкладывает деньги»

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих взаимоотношениях с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом.

– Все переговоры вы ведете напрямую с Игорем Суркисом? Ему вы предлагаете футболистов?

– Почему же? Я также общаюсь с людьми, которые занимаются именно футболистами. Они их сначала просматривают, и затем идет определенный такой вот момент.

– А как вы опишете ваши отношения с Игорем Суркисом? Как давно вы знакомы?

– Да мы знакомы уже 20 или 30 лет, не знаю. Суркис — молодец. Реально болеет за футбол, вкладывает свои деньги. Это похвально. Его можно только поблагодарить, как и многих других владельцев. В частности, Ахметова. Благодаря этим двум клубам Украина на плаву в еврокубках.

– Как часто вы общаетесь с Суркисом?

– Не замечаю таких моментов. Общаемся и все. Достаточно часто, наверное.

– Возможно этого общения стало больше после вашего переезда в Монако?

– Что значит «после моего переезда»? Я как жил в Монако, так и живу. Просто я живу в Барселоне, а в Монако я бываю летом — так я живу уже более 20 лет.

И мне не надо там видеться с Суркисом. Когда надо, я могу с ним увидеться где-нибудь. Если что, то позвонил. Если надо, то встретились. Это все для чего вы спрашиваете, я не понимаю? Это такая важная информация, как я общаюсь с Суркисом?

– Пытаюсь понять, как все это работает. Болельщикам этого не знают.

– Нет, ну а что? Конечно, я вижусь с Суркисом. Так я со всеми вижусь, кого мне надо видеть. И все видятся со мной, кому надо. Это нормально.

– Суркис — хороший футбольный менеджер?

– Хороший.