ВИДЕО. Зажигательные танцы футболистов. Как танцуют звезды футбола

Футболисты прекрасно двигаются не только на поле, но далеко за его пределами — в зажигательных танцах. Мы часто видим футболистов танцующими после взятия ворот, в раздевалках, дома, на танцполе. Погба, Неймар, Алвес, Родригес… О том, почему, где и как футболисты бросаются в дикие пляски.