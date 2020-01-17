ВИДЕО. Зажигательные танцы футболистов. Как танцуют звезды футбола

Футболисты прекрасно двигаются не только на поле, но далеко за его пределами — в зажигательных танцах. Мы часто видим футболистов танцующими после взятия ворот, в раздевалках, дома, на танцполе. Погба, Неймар, Алвес, Родригес… О том, почему, где и как футболисты бросаются в дикие пляски.
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Источник — 120 ярдов
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