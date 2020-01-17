Заря отказалась от подписания бразильского полузащитника

Луганская «Заря» отказалась от заключения контракта с 23-летним бразильским опорным полузащитником Каду.

Футболист тренировался в составе луганской команды с января. Каду был близок к подписанию контракта, но стороны не смогли договориться относительно условий соглашения.

На протяжении карьеры Каду выступал за бразильские клубы «Жоинвиль», «Линенсе», «Парану» и «Санта Круз».

Ориентировочная стоимость хавбека оценивается в €850 тысяч.