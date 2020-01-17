Заря отказалась от подписания бразильского полузащитника

Луганская «Заря» отказалась от заключения контракта с 23-летним бразильским опорным полузащитником Каду.
Футболист тренировался в составе луганской команды с января. Каду был близок к подписанию контракта, но стороны не смогли договориться относительно условий соглашения.
На протяжении карьеры Каду выступал за бразильские клубы «Жоинвиль», «Линенсе», «Парану» и «Санта Круз».
Ориентировочная стоимость хавбека оценивается в €850 тысяч.
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Источник — Фан-сайт ФК Заря
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