Хобарт. Киченок вышла в финал парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок победила в полуфинале парного разряда на турнире международной серии в Хобарте.
Вместе с Саней Мирзой украинка в двух сетах одолела пару Марие Боузкова/Тамара Зиданшек
Хобарт. 1/2 финала парного разряда
Надежда Киченок (Украина) / Саня Мирза (Индия) – Марие Боузкова (Чехия)/Тамара Зиданшек (Словения) – 7:6 (7:3), 6:2.
В финале Киченок и Мирза сыграют с парой Шуан Пэй/Шуан Чжан.
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Источник — Sport.ua
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