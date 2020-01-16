Йожеф САБО: «Я говорил, что Михайличенко нельзя увольнять»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, стоит ли ждать позитивных изменений в киевской команде после зимних учебно-тренировочных сборов.

«Я говорил, что Михайличенко нельзя увольнять ни в коем случае, потому что он проработал всего несколько месяцев. Нужно дать ему возможность пройти полноценные сборы. Посмотрим, какой у него будет состав и какую тактику он выберет. Почему я говорю о тактике — ушел тот футбол уже, когда ставили «автобусы». Сегодняшний футбол — это хорошая защита и хорошая атака. После потери мяча нужно сразу же вступать в отбор, всей командой! Нужно демонстрировать агрессивный футбол, а не ждать, обороняясь, шанса на контратаку. Даже Месси уже стал отбирать мяч. Нельзя отставать от развития футбола.

Против того же «Шахтера» нужно играть агрессивно, не давая вратарю времени разыгрывать мяч. В свое время у меня Шевченко и Ребров так и играли — оставались впереди и не давали голкиперу возможности разыгрывать мяч. Вратарь был вынужден выбивать мяч, пока он был в воздухе, нападающие отскакивали назад, после чего был подбор и новая атака. Они все время были в игре», — считает Сабо.