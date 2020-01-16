Йожеф САБО: «Я говорил, что Михайличенко нельзя увольнять»

Специалист считает, что главному тренеру «Динамо» нужно дать провести полноценные сборы

  • 16.01.2020 22:34
  • 3323 просмотра
  • 6 комментариев
Йожеф САБО: «Я говорил, что Михайличенко нельзя увольнять»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, стоит ли ждать позитивных изменений в киевской команде после зимних учебно-тренировочных сборов.

«Я говорил, что Михайличенко нельзя увольнять ни в коем случае, потому что он проработал всего несколько месяцев. Нужно дать ему возможность пройти полноценные сборы. Посмотрим, какой у него будет состав и какую тактику он выберет. Почему я говорю о тактике — ушел тот футбол уже, когда ставили «автобусы». Сегодняшний футбол — это хорошая защита и хорошая атака. После потери мяча нужно сразу же вступать в отбор, всей командой! Нужно демонстрировать агрессивный футбол, а не ждать, обороняясь, шанса на контратаку. Даже Месси уже стал отбирать мяч. Нельзя отставать от развития футбола.

Против того же «Шахтера» нужно играть агрессивно, не давая вратарю времени разыгрывать мяч. В свое время у меня Шевченко и Ребров так и играли — оставались впереди и не давали голкиперу возможности разыгрывать мяч. Вратарь был вынужден выбивать мяч, пока он был в воздухе, нападающие отскакивали назад, после чего был подбор и новая атака. Они все время были в игре», — считает Сабо.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.01.2020 23:53
    -1
    Срочно дать старому маразматику видео где Михайличенко говорит "мы пытались" на вопрос почему нет замен, лол. Хотя не удивлюсь, если он его и сам уже видел.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 16.01.2020 23:38
    -2
    Все вірно сказав, навесні буде видно підготовку саме від Михайличенка
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 16.01.2020 23:37
    -2
    Andy Chak, 16.01.2020 23:23
    маразматік старий, що ти скажеш коли рижий знову обсереться в чемпі, "спеціаліст" х..в!!!
    Знову?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.01.2020 23:25
    +2
    Йожеф САБО: «Молоді гравці Динамо не ростуть»
    Йожеф САБО: «Я говорив, що Михайличенка не можна звільняти»
    ?
    То ли уже реально маразм покусал
    То ли Денисов платит за количество высеров , даже если следующий полностью противоречит предыдущему
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 16.01.2020 23:23
    -1
    маразматік старий, що ти скажеш коли рижий знову обсереться в чемпі, "спеціаліст" х..в!!!
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 16.01.2020 22:51
    0
    Не забыл похвалить себя любимого!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.01.2020 23:25
    +2
    Йожеф САБО: «Молоді гравці Динамо не ростуть»
    Йожеф САБО: «Я говорив, що Михайличенка не можна звільняти»
    ?
    То ли уже реально маразм покусал
    То ли Денисов платит за количество высеров , даже если следующий полностью противоречит предыдущему
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 16.01.2020 22:51
    0
    Не забыл похвалить себя любимого!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности