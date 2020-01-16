Севилья подписала Эн-Несири

22-летний нападающий «Леганеса» и сборной Марокко Юссуф Эн-Несири перешел в «Севилью».

Сумма трансфера составила €20 миллионов. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2025-го года.

В первой половине сезона Эн-Несири провел за «Леганес» 19 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

В активе футболиста 21 матч в составе сборной Марокко, где он забил 6 мячей.