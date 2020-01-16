Карлос ДЕ ПЕНА: «Вернемся к делу»

Уругвайский вингер «Динамо» готовится ко второй части сезона

  • 16.01.2020 20:57
  • 1028 просмотров
  • 4 комментария
Карлос ДЕ ПЕНА: «Вернемся к делу»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена готовится ко второй части сезона в составе киевской команды.

«Вернемся к делу», — написал де Пена в Instagram.

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back to business ⚽️🏋🏼🏃🏻‍♂️

Публикация от Carlos de Pena (@carlosdepena)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.01.2020 21:40
    0
    Цыганков? Миколенко? Попов? Нет, не слышал.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 16.01.2020 21:29
    -2
    u6464u, 16.01.2020 21:20
    если такое дело как в прошлом году то лучше не возвращаться.
    Нет, нет, пусть обязательно возвращаются - так прикольно поглумиться с голубого сброда
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 16.01.2020 21:20
    +1
    если такое дело как в прошлом году то лучше не возвращаться.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 16.01.2020 21:12
    +1
    Да какое плять дело?? Так, халтурка!
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 16.01.2020 21:20
    +1
    если такое дело как в прошлом году то лучше не возвращаться.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 16.01.2020 21:12
    +1
    Да какое плять дело?? Так, халтурка!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.01.2020 21:40
    0
    Цыганков? Миколенко? Попов? Нет, не слышал.
    Ссылка
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