Карлос ДЕ ПЕНА: «Вернемся к делу»

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена готовится ко второй части сезона в составе киевской команды.
«Вернемся к делу», — написал де Пена в Instagram.
В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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