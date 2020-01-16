КАРИКАТУРА ДНЯ. Защитник, которого боится сам Месси

Аргентинский форвард «Барселоны» считает самым жестким игроком Пабло Маффео из «Жироны»

  • 16.01.2020 20:20
  • 2087 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Защитник, которого боится сам Месси
© ФК Манчестер Сити. Пабло Маффео (слева)

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 22-летним испанским защитником «Жироны» Пабло Маффео, контракт которого принадлежит немецкому «Штутгарту».

Ранее 32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал Маффео самым жестким защитником, против которого ему доводилось играть.

«Месси выбрал защитника «Жироны» Пабло Маффео самым жестким игроком», — прокомментировал Момани свою работу.

В текущем сезоне Маффео провел за «Жирону» 19 матчей, где отдал 2 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    morozovkonstan
    online
      morozovkonstan, 16.01.2020 20:59
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
    morozovkonstan
    online
      morozovkonstan, 16.01.2020 20:59
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности