КАРИКАТУРА ДНЯ. Защитник, которого боится сам Месси

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 22-летним испанским защитником «Жироны» Пабло Маффео, контракт которого принадлежит немецкому «Штутгарту».
Ранее 32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал Маффео самым жестким защитником, против которого ему доводилось играть.
«Месси выбрал защитника «Жироны» Пабло Маффео самым жестким игроком», — прокомментировал Момани свою работу.
В текущем сезоне Маффео провел за «Жирону» 19 матчей, где отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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