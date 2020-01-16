Эксперт: «Ливерпуль должен подписать Кулибали»

49-летний бывший футболист «Ливерпуля» Фил Бэбб считает, что «красные» должны приложить все усилия к подписанию 28-летнего центрального защитника «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали.

«Ливерпуль» должен быть готов присоединиться к охоте за защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Можете представить вместе Кулибали и ван Дейка? Это был бы невероятный дуэт в центре обороны», — считает Бэбб.

Контракт Бэбба принадлежал «Ливерпулю» с 1994-го по 2000-й годы.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €75 миллионов.

Контракт Калиду с Наполи рассчитан до лета 2023-го года.