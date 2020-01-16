Эксперт: «Ливерпуль должен подписать Кулибали»

Бывший защитник «красных» Фил Бэбб уверен, что сенегалец составит отличную пару с ван Дейком

  • 16.01.2020 19:14
  • 1221 просмотр
  • 5 комментариев
Эксперт: «Ливерпуль должен подписать Кулибали»
© 90Min. Калиду Кулибали

49-летний бывший футболист «Ливерпуля» Фил Бэбб считает, что «красные» должны приложить все усилия к подписанию 28-летнего центрального защитника «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали.

«Ливерпуль» должен быть готов присоединиться к охоте за защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Можете представить вместе Кулибали и ван Дейка? Это был бы невероятный дуэт в центре обороны», — считает Бэбб.

Контракт Бэбба принадлежал «Ливерпулю» с 1994-го по 2000-й годы.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €75 миллионов.

Контракт Калиду с Наполи рассчитан до лета 2023-го года.

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Источник — Goal.com

(4 голоса)

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Комментарии
    morozovkonstan
    online
      morozovkonstan, 16.01.2020 20:59
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 16.01.2020 19:56
    0
    Я бы вот на месте Сити выкидывал Отаменди и Стоунза и покупал бы Кулибали, а на замену Ферну и молодых, то лучше было бы чем с первыми двумя
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    TarasTaras94
      TarasTaras94, 16.01.2020 19:53
    0
    Burfly Monkey, 16.01.2020 19:42
    возростной распиаренный и дорогой футболист... это будет не в стиле Клоппа
    То как ты его описал можно все было применить к Ван Дейку когда у его покупали. И разве 28 это возраст для защитника??
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 16.01.2020 19:52
    0
    Burfly Monkey, 16.01.2020 19:42
    возростной распиаренный и дорогой футболист... это будет не в стиле Клоппа
    Одного возраста с Ван Дейком, играет даже больше на высоком уровне чем он. Очень классный защитник, определенный период был точно не хуже голландца. Если они ещё и его купят, для команды соперника это будет страшная головная боль
    Ссылка
    Burfly Monkey
      Burfly Monkey, 16.01.2020 19:42
    0
    возростной распиаренный и дорогой футболист... это будет не в стиле Клоппа
    Ссылка
    morozovkonstan
    online
      morozovkonstan, 16.01.2020 20:59
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 16.01.2020 19:56
    0
    Я бы вот на месте Сити выкидывал Отаменди и Стоунза и покупал бы Кулибали, а на замену Ферну и молодых, то лучше было бы чем с первыми двумя
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 16.01.2020 19:53
    0
    Burfly Monkey, 16.01.2020 19:42
    возростной распиаренный и дорогой футболист... это будет не в стиле Клоппа
    То как ты его описал можно все было применить к Ван Дейку когда у его покупали. И разве 28 это возраст для защитника??
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 16.01.2020 19:52
    0
    Burfly Monkey, 16.01.2020 19:42
    возростной распиаренный и дорогой футболист... это будет не в стиле Клоппа
    Одного возраста с Ван Дейком, играет даже больше на высоком уровне чем он. Очень классный защитник, определенный период был точно не хуже голландца. Если они ещё и его купят, для команды соперника это будет страшная головная боль
    Ссылка
    Burfly Monkey
      Burfly Monkey, 16.01.2020 19:42
    0
    возростной распиаренный и дорогой футболист... это будет не в стиле Клоппа
    Ссылка
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