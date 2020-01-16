Андрей ЦУРИКОВ: «Долго не могли поставить диагноз, у меня был симфизит»

Защитник СК «Днепр-1» восстанавливается и страшно соскучился по футболу

  • 16.01.2020 18:45
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Андрей ЦУРИКОВ: «Долго не могли поставить диагноз, у меня был симфизит»
© СК Днепр-1. Андрей Цуриков
Защитник СК «Днепр-1» Андрей Цуриков рассказал, как проходит восстановление после болезни:
 
«Весь отпуск у меня проходило восстановление, чувствую себя значительно лучше. Буду браться за беговую работу. Надеюсь в ближайшее время присоединиться к общей группе, ведь страшно соскучился по футболу!
 
У меня была болезнь симфизит, очень неприятная, долго не могли поставить элементарный диагноз. Пришлось делать операцию, которая не дала никакого результата, поэтому пропустил огромное количество времени. Я еще никогда в карьере не пропускал такой долгий период. Морально было тяжело. Надеюсь, что дома родные стены помогут.
 
Когда выйду на поле? Сейчас трудно сказано, ведь я практически не занимался беговой работой. Только буду начинать, буду прислушиваться к своему телу, как оно себя поведет. Чтобы не форсировать и не начать раньше, чем нужно. Надеюсь, что на втором сборе уже буду работать на полную с командой».
 
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Источник — FootballHub

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