Андрей ЦУРИКОВ: «Долго не могли поставить диагноз, у меня был симфизит»

Защитник СК «Днепр-1» Андрей Цуриков рассказал, как проходит восстановление после болезни:

«Весь отпуск у меня проходило восстановление, чувствую себя значительно лучше. Буду браться за беговую работу. Надеюсь в ближайшее время присоединиться к общей группе, ведь страшно соскучился по футболу!

У меня была болезнь симфизит, очень неприятная, долго не могли поставить элементарный диагноз. Пришлось делать операцию, которая не дала никакого результата, поэтому пропустил огромное количество времени. Я еще никогда в карьере не пропускал такой долгий период. Морально было тяжело. Надеюсь, что дома родные стены помогут.

Когда выйду на поле? Сейчас трудно сказано, ведь я практически не занимался беговой работой. Только буду начинать, буду прислушиваться к своему телу, как оно себя поведет. Чтобы не форсировать и не начать раньше, чем нужно. Надеюсь, что на втором сборе уже буду работать на полную с командой».