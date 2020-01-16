Алексей ХОБЛЕНКО: «Украина не слабее Беларуси, у Днепра-1 есть будущее»

Новичок «Днепра-1» Алексей Хобленко прокомментировал свое возвращение в УПЛ из брестского «Динамо»:

«Это шаг вперед, поскольку «Днепр-1» ставит целью выигрывать каждый матч и попасть в зону еврокубков. Это очень большой шаг вперед. Здесь в Днепре замечательная база, очень сильный главный тренер. Думаю, все в моих руках.

Мне не страшно выйти из зоны комфорта. Я могу спокойно играть за границей, без проблем, и не буду скучать за домом. Но здесь сыграла роль очень хорошее предложение. Звонил лично главный тренер. Я знал команду «Днепр» – сейчас «Днепр-1». И мне очень нравится здесь все. База отличная, все есть для восстановления. Здесь можно только прогрессировать.

Да, мы стали с Брестом чемпионами, выиграли Суперкубок. Считаю, что ушел на хорошей ноте. Мне всего 25, у меня вся карьера впереди. Украина очень сильная страна, и в футболе, и, при новом Президенте будет развиваться в политике. Поэтому здесь есть будущее. Украина не слабее Беларуси, здесь есть будущее. Для меня – точно».