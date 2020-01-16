Алексей ХОБЛЕНКО: «Украина не слабее Беларуси, у Днепра-1 есть будущее»

Новичок «Днепра-1» считает, что ушел из брестского «Динамо» на хорошей ноте

  • 16.01.2020 18:31
  • 687 просмотров
  • 3 комментария
Алексей ХОБЛЕНКО: «Украина не слабее Беларуси, у Днепра-1 есть будущее»
© СК Днепр-1. Алексей Хобленко
Новичок «Днепра-1» Алексей Хобленко прокомментировал свое возвращение в УПЛ из брестского «Динамо»:
 
«Это шаг вперед, поскольку «Днепр-1» ставит целью выигрывать каждый матч и попасть в зону еврокубков. Это очень большой шаг вперед. Здесь в Днепре замечательная база, очень сильный главный тренер. Думаю, все в моих руках.
 
Мне не страшно выйти из зоны комфорта. Я могу спокойно играть за границей, без проблем, и не буду скучать за домом. Но здесь сыграла роль очень хорошее предложение. Звонил лично главный тренер. Я знал команду «Днепр» – сейчас «Днепр-1». И мне очень нравится здесь все. База отличная, все есть для восстановления. Здесь можно только прогрессировать.
 
Да, мы стали с Брестом чемпионами, выиграли Суперкубок. Считаю, что ушел на хорошей ноте. Мне всего 25, у меня вся карьера впереди. Украина очень сильная страна, и в футболе, и, при новом Президенте будет развиваться в политике. Поэтому здесь есть будущее. Украина не слабее Беларуси, здесь есть будущее. Для меня – точно».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FootballHub

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    markten1984
    online
      markten1984, 16.01.2020 19:20
    0
    "Это очень большой шаг вперёд потому что Днепр хочет попасть в еврокубки ".Так Днепр скорее всего туда не попадет а Брест уже в квалификации ЛЧ,
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.01.2020 18:55
    0
    Дожились...с сябрами сравнивают
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 16.01.2020 18:51
    0
    Кто-то может мне ответить, кто собственник клуба? Кто его спонсирует? Интересует будущее клуба, это долгосрочный проект или возможна судьба Металиста или того же Днепра..?
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 16.01.2020 19:20
    0
    "Это очень большой шаг вперёд потому что Днепр хочет попасть в еврокубки ".Так Днепр скорее всего туда не попадет а Брест уже в квалификации ЛЧ,
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.01.2020 18:55
    0
    Дожились...с сябрами сравнивают
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 16.01.2020 18:51
    0
    Кто-то может мне ответить, кто собственник клуба? Кто его спонсирует? Интересует будущее клуба, это долгосрочный проект или возможна судьба Металиста или того же Днепра..?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности