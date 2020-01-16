Малиновский вошел в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии в 2019 году

По версии Sporza украинского хавбека опередили только Ванакен и Мбокани

  • 16.01.2020 16:43
  • 1396 просмотров
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Малиновский вошел в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии в 2019 году
© Twitter. Руслан Малиновский играл за «Генк»
Украинский хавбек итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский вошел в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии в 2019 году по версии Sporza.
 
Украинец, до лета 2019 года выступавший за бельгийский «Генк», получил 220 очков. Впереди него расположились только двое, Ханс Ванакен из «Брюгге» (322) и Дьемерси Мбокани из «Антверпена» (303), бывший игрок киевского «Динамо».
 
Топ-10 лучших игроков чемпионата Бельгии по версии Sporza 
 
 
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Источник — Sporza.be

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