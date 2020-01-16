Украинский хавбек итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский вошел в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии в 2019 году по версии Sporza.

Украинец, до лета 2019 года выступавший за бельгийский «Генк», получил 220 очков. Впереди него расположились только двое, Ханс Ванакен из «Брюгге» (322) и Дьемерси Мбокани из «Антверпена» (303), бывший игрок киевского «Динамо».

Топ-10 лучших игроков чемпионата Бельгии по версии Sporza