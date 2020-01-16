Асенсио возобновил тренировки в общей группе Реала

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио сегодня впервые после травмы провел тренировку в общей группе команды.

В июле прошлого года Марко Асенсио порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.

В нынешнем сезоне 23-летний Асенсио не провел за «Реал» ни одного официального матча.