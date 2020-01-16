Синие обыграли сиреневых. Луганская Заря провела двусторонку

Решающий гол точным ударом забил Артем Громов в третьем тайме

  • 16.01.2020 15:36
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Синие обыграли сиреневых. Луганская Заря провела двусторонку
© ФК Заря Луганск
У луганской «Зари» набирает обороты втягивающий сбор. Обычно команда тренируется на базе, но сегодняшнюю тренировку было решено провести на стадионе «Торпедо».
 
Была проведена двухсторонняя встреча, в рамках которой игроки были разбиты на две команды, при этом задействовано все поле. Сыграны три тайма по 30 минут каждый. Игрокам были выданы сиреневые и синие манишки.  
 
Команда в сиреневых манишках: Шевченко (Василь, 45), Лазио, Михайличенко, Каменюка, Поддубный, Иванисеня (Мильченко, 50), Лунев, Хомченовский, Юрченко, Цыганикс, Кабаев.
 
Команда в синих манишках: Махарадзе (Хмеловский, 45), Белый, Чеберко, Абу Ханна, Тымчик, Чайковский, Кочергин, Леднев, Цвек, Алифиренко (Белоцерковец, 60), Громов.
 
Первая 30-минутка прошла без забитых голов. А во втором тайме сиреневые вышли вперед, благодаря автоголу Максима Белого. Через четыре минуты после пропущенного гола паритет был восстановлен, благодаря точному удару Богдана Леднева.
 
Тот же Богдан Леднев еще через четыре минуты вывел синих вперед точным ударом со штрафного – 2:1. На 57-й минуте сиреневые отыгрались, благодаря точному удару с пенальти в исполнении Владлена Юрченко.
 
Точка в игре была поставлена за 6 минут до финального свистка. Артем Громов отметился точным ударом – 2:3 в пользу команды в синих манишках.
 
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Источник — ФК Заря

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