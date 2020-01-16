Юрий БАКАЛОВ: «У Руха большие амбиции. Намерены выйти в УПЛ»

Тренер рассчитывает на усилиние состава

  • 16.01.2020 09:49
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Юрий БАКАЛОВ: «У Руха большие амбиции. Намерены выйти в УПЛ»
© fcrukh.com

«Рух», который лидирует в Первой лиге и претендует на выход в УПЛ, недавно возглавил Юрий Бакалов, который намерен сразу поднять команду в классе.

«Вышли из отпуска, встретились с игроками. Пока только позитивные эмоции. У «Руха» большие амбиции и цели. Мы намерены выйти в УПЛ».

«В такой ситуации на трансферном рынке хотелось бы иметь несколько игроков на позициях, чтобы были два равноценных состава», - сказал Бакалов.

Команда будет готовиться к возобновлению сезона в Турции.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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