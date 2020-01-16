Андрей БАЦУЛА: «Я — не молодой футболист, хочется играть»

27-летний украинский защитник «Кортрейка» Андрей Бацула рассказал о своей жизни в Бельгии. Бацула выступает за «Кортрейк» с августа 2018-го года.
— Ты за полтора года уже полностью освоился в Бельгии?
— Да. Дочка ходит в школу, мы уже привыкли ко всем местным правилам жизни. Подучил английский язык, на котором в команде общаются практически все футболисты, поэтому проблем в коммуникации даже с обслуживающим персоналом у меня нет.
— Контракт с «Кортрейком» у тебя до какого времени?
— До лета 2021-го года.
— То есть, твои ближайшие планы связаны только с этой командой?
— У меня была возможность уйти в аренду, но, несмотря на небольшое количество времени, которое я провел на поле, я решил остаться, чтобы доказать свое право на место в составе «Кортрейка». Посмотрим, как будет до лета, а потом будем решать. Я — не молодой футболист, хочется играть.
В текущем сезоне Бацула провел за «Кортрейк» 11 матчей во всех турнирах.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.