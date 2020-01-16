Андрей БАЦУЛА: «Я — не молодой футболист, хочется играть»

Украинский защитник «Кортрейка» рассказал о своих выступлениях за бельгийский клуб

  • 16.01.2020 02:55
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Андрей БАЦУЛА: «Я — не молодой футболист, хочется играть»
© Prosport. Андрей Бацула

27-летний украинский защитник «Кортрейка» Андрей Бацула рассказал о своей жизни в Бельгии. Бацула выступает за «Кортрейк» с августа 2018-го года.

— Ты за полтора года уже полностью освоился в Бельгии?
— Да. Дочка ходит в школу, мы уже привыкли ко всем местным правилам жизни. Подучил английский язык, на котором в команде общаются практически все футболисты, поэтому проблем в коммуникации даже с обслуживающим персоналом у меня нет.

— Контракт с «Кортрейком» у тебя до какого времени?
— До лета 2021-го года.

— То есть, твои ближайшие планы связаны только с этой командой?
— У меня была возможность уйти в аренду, но, несмотря на небольшое количество времени, которое я провел на поле, я решил остаться, чтобы доказать свое право на место в составе «Кортрейка». Посмотрим, как будет до лета, а потом будем решать. Я — не молодой футболист, хочется играть.

В текущем сезоне Бацула провел за «Кортрейк» 11 матчей во всех турнирах.

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Источник — zbirna.com

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