Андрей БАЦУЛА: «Я — не молодой футболист, хочется играть»

27-летний украинский защитник «Кортрейка» Андрей Бацула рассказал о своей жизни в Бельгии. Бацула выступает за «Кортрейк» с августа 2018-го года.

— Ты за полтора года уже полностью освоился в Бельгии?

— Да. Дочка ходит в школу, мы уже привыкли ко всем местным правилам жизни. Подучил английский язык, на котором в команде общаются практически все футболисты, поэтому проблем в коммуникации даже с обслуживающим персоналом у меня нет.

— Контракт с «Кортрейком» у тебя до какого времени?

— До лета 2021-го года.

— То есть, твои ближайшие планы связаны только с этой командой?

— У меня была возможность уйти в аренду, но, несмотря на небольшое количество времени, которое я провел на поле, я решил остаться, чтобы доказать свое право на место в составе «Кортрейка». Посмотрим, как будет до лета, а потом будем решать. Я — не молодой футболист, хочется играть.

В текущем сезоне Бацула провел за «Кортрейк» 11 матчей во всех турнирах.