ФОТО. Динамо провело первую тренировку на сборе в Турции

Киевская команда начала подготовку ко второй части сезона

  • 16.01.2020 01:39
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ФОТО. Динамо провело первую тренировку на сборе в Турции
© ФК Динамо Киев

После двухчасового перелета в международный аэропорт Антальи киевское «Динамо» прибыло в Турцию, которая встретила делегацию из Киева солнечной и теплой погодой.

Из Антальи команда отправилась в отель Gloria Sports Arena, который расположен в городе Белек и включает в себя два футбольных поля, на которых команда будет проводить свои занятия в течение ближайших двух недель.

В 17:45 по местному времени и вступительного слова Алексея Михайличенко «бело-синие» начали свое первое занятие на турецком сборе после зимней паузы.

После небольшой пробежки игроки сразу приступили к работе с мячами, выполняя различные игровые упражнения. После этого, разделившись на группы, следовали двусторонки, а третья команда под руководством тренера по физподготовке выполняла комплекс упражнений, чтобы растянуть мышцы и подготовить их к нагрузкам. Завершилась тренировка бегом на интенсивность.

После полуторачасового занятия игроки поздравили друг друга с началом тренировочного сбора. Уже в четверг киевляне перейдут к режиму двухразовых тренировок.

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Источник — ФК Динамо Киев

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