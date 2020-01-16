Украинский защитник Коротецкий покинул Сабаил

32-летний украинский защитник Игорь Коротецкий покинул азербайджанский футбольный клуб «Сабаил», цвета которого защищал с лета 2018-го года.
Клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта. Футболист получил статус свободного агента. В текущем сезоне Коротецкий провел за «Сабаил» всего один матч.
На протяжении карьеры Коротецкий защищал цвета донецкого «Шахтера», «Кривбасса», «Зари», «Ильичевца», донецкого «Металлурга», запорожского «Металлурга», туркменского «Ахала», «Гелиоса», краматорского «Авангарда» и «Кяпаза».
Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 тысяч.
Источник — ФК Сабаил
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