Украинский защитник Коротецкий покинул Сабаил

Клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта

  • 16.01.2020 01:30
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Украинский защитник Коротецкий покинул Сабаил
© ФК Сабаил. Игорь Коротецкий

32-летний украинский защитник Игорь Коротецкий покинул азербайджанский футбольный клуб «Сабаил», цвета которого защищал с лета 2018-го года.

Клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта. Футболист получил статус свободного агента. В текущем сезоне Коротецкий провел за «Сабаил» всего один матч.

На протяжении карьеры Коротецкий защищал цвета донецкого «Шахтера», «Кривбасса», «Зари», «Ильичевца», донецкого «Металлурга», запорожского «Металлурга», туркменского «Ахала», «Гелиоса», краматорского «Авангарда» и «Кяпаза».

Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 тысяч.

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Источник — ФК Сабаил

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