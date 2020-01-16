ВИДЕО. Селезнев технично пробросил мяч между ног одноклубнику

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев похвастался тем, как на тренировке технично пробросил мяч между ног своему одноклубнику — 22-летнему турецкому хавбеку Эмирхану Айдогану.

«Эмирхан, брат, извини», — прокомментировал видео Селезнев.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.