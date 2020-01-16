Названа зарплата игрока Динамо, который перейдет в Лос-Анджелес Гэлакси

Перуанский защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано близок к переходу в американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».
Руководство клуба MLS и игрок уже практически договорились. Ранее сообщалось, что Самбрано собирается подписать контракт с перуанским клубом «Альянса Лима».
Сообщается, что 30-летний игрок в команде MLS будет зарабатывать 2 млн долларов в год. «Альянса Лима» собирался предложить футболисту 400 тысяч долларов в год.
Напомним, что защитник Самбрано не сыграл ни одного матча за основную команду киевского «Динамо».
Merci à @LaBlanquirrojaF, qui nous informe que le #LAGalaxy travaille encore sur la possible venue de Carlos Zambrano en défense central. 💫— LA Galaxy ⭐️🇫🇷 (@la_lagalaxyfr) January 15, 2020
Cependant le joueur est actuellement avec les U23 du Pérou. 🇵🇪 pic.twitter.com/bG7nk2rllk
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