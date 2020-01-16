Названа зарплата игрока Динамо, который перейдет в Лос-Анджелес Гэлакси

Перуанский защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано близок к переходу в американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

Руководство клуба MLS и игрок уже практически договорились. Ранее сообщалось, что Самбрано собирается подписать контракт с перуанским клубом «Альянса Лима».

Сообщается, что 30-летний игрок в команде MLS будет зарабатывать 2 млн долларов в год. «Альянса Лима» собирался предложить футболисту 400 тысяч долларов в год.

Напомним, что защитник Самбрано не сыграл ни одного матча за основную команду киевского «Динамо».