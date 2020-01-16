Названа зарплата игрока Динамо, который перейдет в Лос-Анджелес Гэлакси

30-летний перуанец Карлос Самбрано будет зарабатывать 2 млн долларов в год

  • 16.01.2020 00:21
  • 1442 просмотра
  • 1 комментарий
Названа зарплата игрока Динамо, который перейдет в Лос-Анджелес Гэлакси
© Twitter. Карлос Самбрано
Перуанский защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано близок к переходу в американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».
 
Руководство клуба MLS и игрок уже практически договорились. Ранее сообщалось, что Самбрано собирается подписать контракт с перуанским клубом «Альянса Лима».
 
Сообщается, что 30-летний игрок в команде MLS будет зарабатывать 2 млн долларов в год. «Альянса Лима» собирался предложить футболисту 400 тысяч долларов в год.
 
Напомним, что защитник Самбрано не сыграл ни одного матча за основную команду киевского «Динамо».
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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 16.01.2020 00:38
    0
    интересные з/п для нулевых игроков
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 16.01.2020 00:38
    0
    интересные з/п для нулевых игроков
    Ссылка
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