Олег БЛОХИН: «Молодым игрокам нужно стараться попасть в зарубежный клуб»

Экс-наставник «Динамо» дал ценные советы молодым футболистам

  • 15.01.2020 23:16
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Олег БЛОХИН: «Молодым игрокам нужно стараться попасть в зарубежный клуб»
© УАФ. Олег Блохин
Экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин дал ценные советы молодым украинским футболистам:
 
«Я бы пожелал молодому поколению футболистов играть в футбол и любить футбол – вот и все. Оно ведь как бывает – стоит только футболисту хотя бы чуть-чуть получить хорошую прессу и попасть в сборную, как он останавливается в росте.
 
Главное – не довольствоваться достигнутым, а двигаться вперед. В этом стремлении нужно постараться попасть в хороший зарубежный клуб, выиграть Золотой мяч. При огромном желании и максимуме труда все в футболе возможно.
 
Взять, к примеру, Андрея Ярмоленко, который из киевского «Динамо» попал в английский «Вест Хэм». Или же Евгения Коноплянку, успевшего поиграть в испанской «Севилье» и немецком «Шальке». Да и другие футболисты смогли засветиться в Европе – Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус. Молодым игрокам есть с кого брать пример».
 
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Источник — UA-Football

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