Манчестер Юнайтед с трудом прошел Волков в переигровке Кубка Англии

Единственный гол на 67-й минуте забил Хуан Мата

  • 15.01.2020 23:37
  • 74 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед с трудом прошел Волков в переигровке Кубка Англии
© Twitter

Сегодня, 15 января, состоялась переигровка двух матчей Кубка Англии по футболу.

«Манчестер Юнайтед» с трудом прошел «Вулверхэмптон» (1:0) и вышел в 1/16 финала турнира. Единственный гол на 67-й минуте забил Хуан Мата (см. видео гола ниже).

Кубок Англии

1/32 финала. Вторые матчи (переигровка)

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»– 1:0

Гол: Хуан Мата, 67.

Первый матч  0:0.

«Карлайл Юнайтед» – «Кардифф» – 3:4

Первый матч  2:2.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dar veter
    online
      dar veter, 15.01.2020 23:42
    0
    Так эти Волки два раза жахнули МанСити в чемпионате.
    Ссылка
    dar veter
    online
      dar veter, 15.01.2020 23:42
    0
    Так эти Волки два раза жахнули МанСити в чемпионате.
    Ссылка
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