Манчестер Юнайтед с трудом прошел Волков в переигровке Кубка Англии

Сегодня, 15 января, состоялась переигровка двух матчей Кубка Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» с трудом прошел «Вулверхэмптон» (1:0) и вышел в 1/16 финала турнира. Единственный гол на 67-й минуте забил Хуан Мата (см. видео гола ниже).
Кубок Англии
1/32 финала. Вторые матчи (переигровка)
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»– 1:0
Гол: Хуан Мата, 67.
Первый матч – 0:0.
«Карлайл Юнайтед» – «Кардифф» – 3:4
Первый матч – 2:2.
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Источник — Sport.ua
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