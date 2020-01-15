Хацкевич пригласил в Волгоград бывшего футболиста Днепра

Волгоградский «Ротор» под руководством Александра Хацкевича прибыл на первый учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.

К тренировкам с клубом приступил опытный защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов. 32-летний футболист известен в Украине по выступлениям за «Днепр», тогда еще днепропетровский, за который он играл с 2007 по 2012 годы. Денисов провел 135 матчей в УПЛ и забил 2 гола.

Ожидается, что волгоградский клуб подпишет с узбекистанским игроком контракт до конца сезона.

В Белеке «Ротор» пробудет до 24 января и проведет два товарищеских матча. 19 января «сине-голубые» сыграют с болгарским «Этаром», а 23 января померятся силами с румынской «Киндией».