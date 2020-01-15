ВИДЕО. Как малоизвестная команда радовалась будущей встрече с Реалом

Жеребьевка Кубка Испании свела мадридцев с командой третьего дивизиона

  • 15.01.2020 22:15
  • 1395 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как малоизвестная команда радовалась будущей встрече с Реалом
© Twitter
Клуба третьего дивизиона Испании в результате жеребьевки попал на мадридский «Реал» в 1/16 финала Кубка Испании. Это событие игроки «Юнионистаса» стали немедленно отмечать танцами.
 
«Юнионистас» создан в 2013 году как клуб-феникс ликвидированного коллектива с 90-летней историей. Команда базируется в Саламанке и существует на вклады фанатов. Смотрите видео с торжеством футболистов.
 

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Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 15.01.2020 23:20
    0
    maxaonin8, 15.01.2020 23:11
    Как будто уже выиграли кубок)
    У них нет задачи выиграть кубок. А большинство из этих ребят сыграют с Реалом первый и последний матч в жизни. Я бы так же радовался!!!!!
    Ссылка
    maxaonin8
    online
      maxaonin8, 15.01.2020 23:11
    -1
    Как будто уже выиграли кубок)
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 15.01.2020 22:22
    +5
    Красавцы!!!
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 15.01.2020 22:22
    +5
    Красавцы!!!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 15.01.2020 23:20
    0
    maxaonin8, 15.01.2020 23:11
    Как будто уже выиграли кубок)
    У них нет задачи выиграть кубок. А большинство из этих ребят сыграют с Реалом первый и последний матч в жизни. Я бы так же радовался!!!!!
    Ссылка
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