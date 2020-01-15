ВИДЕО. Как малоизвестная команда радовалась будущей встрече с Реалом

Клуба третьего дивизиона Испании в результате жеребьевки попал на мадридский «Реал» в 1/16 финала Кубка Испании. Это событие игроки «Юнионистаса» стали немедленно отмечать танцами.

«Юнионистас» создан в 2013 году как клуб-феникс ликвидированного коллектива с 90-летней историей. Команда базируется в Саламанке и существует на вклады фанатов. Смотрите видео с торжеством футболистов.