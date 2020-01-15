Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр-1 подпишет бразильского защитника»

Информация о Лукасе Тейлоре оказалась правдивой

  • 15.01.2020 18:55
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр-1 подпишет бразильского защитника»
© fclviv.com.ua

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко подтвердил информацию о том, что клуб собирается подписать бразильского правого защитника Лукаса Тейлора, который ранее выступал за ФК «Львов».

Кроме того, наставник доволен зимней работой на трансферном рынке.

- Насколько вы довольны усилением и планируете ли еще подписать новых игроков?
- Да, здесь грех жаловаться, ведь клуб провел большую работу на трансферном рынке. Футболисты, которых мы подписали, и которые, возможно, еще подпишут с нами контракты - это достаточно качественное усиление. Все они проверены украинским чемпионатом, игроки опытные, некоторые из них когда-то выступали за днепрян, поэтому мы очень довольны работой.

- Была информация, что к команде может присоединиться Лукас Тейлор. Она соответствует действительности?
- Да, переговоры по этому игроку уже на стадии завершения.

Ранее «Днепр-1» подписал Александра Сватка, Владимира Адамюка, Андрея Цурикова и Алексея Хобленко.

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Источник — СК Днепр-1

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