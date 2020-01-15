Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр-1 подпишет бразильского защитника»

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко подтвердил информацию о том, что клуб собирается подписать бразильского правого защитника Лукаса Тейлора, который ранее выступал за ФК «Львов».

Кроме того, наставник доволен зимней работой на трансферном рынке.

- Насколько вы довольны усилением и планируете ли еще подписать новых игроков?

- Да, здесь грех жаловаться, ведь клуб провел большую работу на трансферном рынке. Футболисты, которых мы подписали, и которые, возможно, еще подпишут с нами контракты - это достаточно качественное усиление. Все они проверены украинским чемпионатом, игроки опытные, некоторые из них когда-то выступали за днепрян, поэтому мы очень довольны работой.



- Была информация, что к команде может присоединиться Лукас Тейлор. Она соответствует действительности?

- Да, переговоры по этому игроку уже на стадии завершения.

Ранее «Днепр-1» подписал Александра Сватка, Владимира Адамюка, Андрея Цурикова и Алексея Хобленко.