Алексей ХОБЛЕНКО: «Днепр-1 хорошо усилился, здесь я смогу прогрессировать»

Форвард вернулся в Украину из Беларуси

  • 15.01.2020 17:55
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Алексей ХОБЛЕНКО: «Днепр-1 хорошо усилился, здесь я смогу прогрессировать»
© scdnipro1.com.ua

Одним из зимних новичков «Днепра-1» стал форвард Алексей Хобленко, который покинул «Динамо» Брест и вернулся в Украину.

- Алексей, как осваиваешься в команде?
- Готов к работе, чувство положительные. Со всеми ребятами уже познакомился, хотя некоторых знал еще раньше. В команде восприняли хорошо, я коммуникабельный, так что, думаю, проблем не будет.

- Уже говорил с главным тренером? Чего он от тебя ждет на поле?
- Еще пообщаемся. У нас впереди будет собрание, поэтому, думаю, установки еще получу.

- У тебя была возможность выступить в квалификации Лиги Чемпионов с «Динамо» (Брест), но ты решил вернуться в Украину. Какая главная была мотивация?
- Не думаю, что переезд в Украину - это уменьшение уровня. Убежден, что буду здесь только прогрессировать, ведь здесь хороший чемпионат, хорошая команда, есть прекрасная база для восстановления. Мне сейчас 25 лет, и я хочу прогрессировать. Уверен, что мой шанс сыграть в Лиге чемпионов или в Лиге Европы еще от меня никуда не денется.

- На твой взгляд, «Днепр-1» может зацепиться за первую шестерку еще в этом сезоне?
- У нас впереди еще будут сборы. Вы сами видите, что команда хорошо усилилась, и в целом имеет очень хороший подбор игроков. Теперь нам главное - сплотиться. Будет в команде коллектив, и тогда мы будем бороться за самые высокие места в турнирной таблице.

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Источник — СК Днепр-1

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