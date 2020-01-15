ВИДЕО. Соперник Шахтера Бенфика вышла в полуфинал Кубка Португалии

«Бенфика», которая является соперником «Шахтера» по плей-офф Лиги Европы, пробилась в полуфинал Кубка Португалии. Команда обыграла «Риу Аве» 3:2.
Отметим в составе команды новичка Юлиана Вайгля.
В чемпионате команда Бруну Лаже лидирует с 4-очковым перевесом над «Порту».
Первый матч против «Шахтера» состоится 20-го февраля.
Бенфика - Риу Аве 3:2
Голы: Черви, 13, Сеферович, 64, 71 - Пиасон, 4, Тареми, 29
Бенфика: Злобин, Гримальдо, Диаш, Феррейра (Сеферович, 61), Таварес, Пицци, Таарабт, Вайгль, Черви (Силва, 89), Чикиньо, Винисиус (Самарис, 85)
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Источник — Sport.ua
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