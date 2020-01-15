Свитолина и Ястремская сыграют в Дохе, Козлова и Бондаренко – в Акапулько

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на турнире серии Премьер 5 в Дохе.

Из первой десятки на турнир заявлены восемь теннисисток. В списке нет только Наоми Осаки и Серены Уильямс.

Для Свитолиной это будет шестое выступление в Катаре (лучший результат - полуфинал в 2019 году), а Ястремская может дебютировать на данном турнире.

Катерина Козлова и Катерина Бондаренко, в свою очередь, заявились на турнир международной серии в Акапулько. Обе теннисистки не смогли пройти дальше первого круга в 2018 и 2017 годах соответственно.

Отметим, что оба турнира состоятся в период с 23 по 29 февраля.