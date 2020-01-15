ВИДЕО. Акулы съели футболиста, у Барселоны новый коуч, Кариус снова лажает

«Барселона» определилась с новым тренером, немецкого футболиста растерзали акулы, игрок «Ливерпуля» признался, что любит хватать соперников за причинные места, а Салах продолжает жестко троллить Деяна Ловрена. Об этих и других новостях — в свежем видео на 120 ярдов.