ФОТО. Результативность одного Лукаку равна результативности всего Милана

Бельгийский форвард «Интера» в текущем сезоне забил столько же, сколько все игроки «россонери»

  • 15.01.2020 13:02
  • 1261 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Результативность одного Лукаку равна результативности всего Милана
© ФК Интер Милан. Ромелу Лукаку

26-летний бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку догнал по результативности целую футбольную команду — «Милан».

В текущем сезоне Лукаку провел за «Интер» 25 матчей во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 4 результативные передачи. «Милан», в свою очередь, забил всего 18 мячей во всех турнирах, в которых принимает участие.

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в августе минувшего года за €65 миллионов.

После 19-ти сыгранных туров «Интер» занимает второе место в Серии А, имея в активе 46 очков. «Милан» с 25-ю очками расположился на десятом месте.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.01.2020 14:33
    0
    Зачем было вставлять фото Ибрагимовича, если он сыграл один матч и в том забил, что кстати в среднем больше чем у Лукаку.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 15.01.2020 13:38
    +2
    Златан подправит эту статистику
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 15.01.2020 13:38
    +2
    Златан подправит эту статистику
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.01.2020 14:33
    0
    Зачем было вставлять фото Ибрагимовича, если он сыграл один матч и в том забил, что кстати в среднем больше чем у Лукаку.
    Ссылка
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