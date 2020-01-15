ФОТО. Результативность одного Лукаку равна результативности всего Милана

26-летний бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку догнал по результативности целую футбольную команду — «Милан».

В текущем сезоне Лукаку провел за «Интер» 25 матчей во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 4 результативные передачи. «Милан», в свою очередь, забил всего 18 мячей во всех турнирах, в которых принимает участие.

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в августе минувшего года за €65 миллионов.

После 19-ти сыгранных туров «Интер» занимает второе место в Серии А, имея в активе 46 очков. «Милан» с 25-ю очками расположился на десятом месте.