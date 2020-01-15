Украинский тренер возглавил Спартак-2

Роман Пилипчук продолжит карьеру в московском клубе

  • 15.01.2020 11:59
  • 1755 просмотров
  • 0 комментариев
Украинский тренер возглавил Спартак-2
© ФК Спартак Москва. Роман Пилипчук

52-летний украинский специалист Роман Пилипчук назначен новым наставником «Спартака-2», выступающего в ФНЛ. Контракт с Пилипчуком рассчитан до конца следующего сезона.

В качестве игрока Пилипчук выступал за ивановский «Текстильщик», московское «Динамо», «Спартак» из Владикавказа, израильские клубы «Маккаби» из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы. Завершил карьеру в донецком «Металлурге» в 2003-м году.

В качестве тренера Пилипчук работал в луганской «Заре», ярославском «Шиннике», кишиневской «Дачии», калининградской «Балтике», московском и минском «Динамо», донецком «Олимпике», «Спартаке» из Юрмалы, сборной Таджикистана и грозненском «Ахмате».

С 2016-го по 2018-й годы Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака», став чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Главным тренером «Спартака» с 2016-го по 2018-й годы был итальянский специалист Массимо Каррера.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Спартак Москва

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности