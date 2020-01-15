Украинский тренер возглавил Спартак-2

52-летний украинский специалист Роман Пилипчук назначен новым наставником «Спартака-2», выступающего в ФНЛ. Контракт с Пилипчуком рассчитан до конца следующего сезона.

В качестве игрока Пилипчук выступал за ивановский «Текстильщик», московское «Динамо», «Спартак» из Владикавказа, израильские клубы «Маккаби» из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы. Завершил карьеру в донецком «Металлурге» в 2003-м году.

В качестве тренера Пилипчук работал в луганской «Заре», ярославском «Шиннике», кишиневской «Дачии», калининградской «Балтике», московском и минском «Динамо», донецком «Олимпике», «Спартаке» из Юрмалы, сборной Таджикистана и грозненском «Ахмате».

С 2016-го по 2018-й годы Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака», став чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Главным тренером «Спартака» с 2016-го по 2018-й годы был итальянский специалист Массимо Каррера.