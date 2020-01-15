Интер нацелился на защитника Пармы Дармиана

Миланский «Интер» заинтересован в подписании 30-летнего итальянского защитника «Пармы» Маттео Дармиана.

Переговоры между клубами уже начались. На приобретении игрока настаивает главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Дармиан защищает цвета «Пармы» с сентября 2019-го года после перехода из «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за итальянский клуб 16 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Маттео с «Пармой» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €8 миллионов.