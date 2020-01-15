Манчестер Юнайтед отменил сбор в Катаре после сбития украинского самолета

«Красные дьяволы» не полетят на Ближний Восток из соображений безопасности

  • 15.01.2020 11:28
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Манчестер Юнайтед отменил сбор в Катаре после сбития украинского самолета
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер

Английский «Манчестер Юнайтед» отказался от проведения учебно-тренировочного сбора в Катаре в будущем феврале. «Красные дьяволы» должны были провести сбор в Дохе в спортивном комплексе Aspire Academy в начале месяца.

Но после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани американскими спецслужбами, ответной ракетной атаки иранцев на американские военные базы в Ираке и сбития ПВО Ирана украинского пассажирского самолета над Тегераном, «Манчестер Юнайтед» отказался от этой идеи из соображений безопасности.

«Есть вещи, которые беспокоят меня больше, чем футбол. Мы думали о проведении сборов на Ближнем Востоке, но теперь этого точно не произойдет. Я собираюсь дать своим игрокам несколько выходных. Мы остаемся в Европе», — заявил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.

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Источник — The Guardian

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