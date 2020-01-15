Родригес близок к переходу в ПСВ

27-летний левый защитник «Милана» и сборной Швейцарии по футболу Рикардо Родригес в ближайшее время станет игроком ПСВ из Эйндховена.
Нидерландский клуб заплатит за футболиста около €6 миллионов.
Родригес защищает цвета «Милана» с лета 2017-го года после перехода из немецкого «Вольфсбурга» за €15 миллионов. В текущем сезоне Рикардо провел за «Милан» всего 5 матчей в Серии А.
В активе Родригеса 71 матч в составе сборной Швейцарии, где он забил 8 мячей.
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Источник — Calciomercato
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