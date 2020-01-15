Сергей КРАВЧЕНКО: «У Гаттузо нет результата»

Главный тренер «Наполи» возвращается к системе Маурицио Сарри, считает украинец

  • 15.01.2020 10:17
  • 1025 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей КРАВЧЕНКО: «У Гаттузо нет результата»
© ФК Наполи. Дженнаро Гаттузо

36-летний украинский полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко поделился мнением о выступлениях итальянского «Наполи» под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо.

«Сейчас «Наполи» переживает не самые лучшие времена, хотя по игре этого не скажешь. В первом матче, на котором довелось побывать, неаполитанцы принимали «Интер» — на тот момент лидера чемпионата Италии. Хозяева выглядели лучше, переигрывали команду Антонио Конте, но проиграли из-за своих ошибок. Сейчас в Неаполе работает Дженнаро Гаттузо, и он, кажется, возвращается к системе Маурицио Сарри. Только результата нет, а в футболе на профессиональном уровне это — самое главное. В выездном поединке с «Лацио» у «Наполи» тоже было больше моментов, но в самом конце римляне забили гол. Вратарь хотел сохранить мяч, отдать пас, но допустил роковую ошибку. На него потом всех собак повесили, хотя специалисты хорошо понимают, что перед этим он начал 20 хороших атак и принес команде много пользы. Я за такой футбол, но для этого нужно терпение болельщиков и руководителей», — считает Кравченко.

Гаттузо возглавил «Наполи» 11-го декабря, сменив на посту главного тренера клуба Карло Анчелотти.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности