Сергей КРАВЧЕНКО: «У Гаттузо нет результата»

36-летний украинский полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко поделился мнением о выступлениях итальянского «Наполи» под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо.

«Сейчас «Наполи» переживает не самые лучшие времена, хотя по игре этого не скажешь. В первом матче, на котором довелось побывать, неаполитанцы принимали «Интер» — на тот момент лидера чемпионата Италии. Хозяева выглядели лучше, переигрывали команду Антонио Конте, но проиграли из-за своих ошибок. Сейчас в Неаполе работает Дженнаро Гаттузо, и он, кажется, возвращается к системе Маурицио Сарри. Только результата нет, а в футболе на профессиональном уровне это — самое главное. В выездном поединке с «Лацио» у «Наполи» тоже было больше моментов, но в самом конце римляне забили гол. Вратарь хотел сохранить мяч, отдать пас, но допустил роковую ошибку. На него потом всех собак повесили, хотя специалисты хорошо понимают, что перед этим он начал 20 хороших атак и принес команде много пользы. Я за такой футбол, но для этого нужно терпение болельщиков и руководителей», — считает Кравченко.

Гаттузо возглавил «Наполи» 11-го декабря, сменив на посту главного тренера клуба Карло Анчелотти.