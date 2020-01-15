ВИДЕО. Как Даяна Ястремская Анжелик Кербер обыгрывала

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) одержала очередную победу на хардовом Премьере в Аделаиде. Во втором круге 19-летняя украина обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (№18 WTA) (6:3, 2:0 отказ).
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Источник — Sport.ua
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-- Вот и вся "победа" Ястремской
-- Пкчкину -- привет
-- Вот и вся "победа" Ястремской
-- Пкчкину -- привет
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