ВИДЕО. Как Даяна Ястремская Анжелик Кербер обыгрывала

Украинка вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

  • 15.01.2020 07:00
  • 462 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Даяна Ястремская Анжелик Кербер обыгрывала
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) одержала очередную победу на хардовом Премьере в Аделаиде. Во втором круге 19-летняя украина обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (№18 WTA) (6:3, 2:0 отказ).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitaliy Onyper
      Vitaliy Onyper, 15.01.2020 07:42
    0
    --- КЕРБЕР просто ОТКАЗАЛАСЬ ИГРАТЬ
    -- Вот и вся "победа" Ястремской
    -- Пкчкину -- привет
    Ссылка
    Vitaliy Onyper
      Vitaliy Onyper, 15.01.2020 07:42
    0
    --- КЕРБЕР просто ОТКАЗАЛАСЬ ИГРАТЬ
    -- Вот и вся "победа" Ястремской
    -- Пкчкину -- привет
    Ссылка
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